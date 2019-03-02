نجمة بوليود كانجانا رانوت تؤيد الحرب على باكستان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أشادت النجمة الهندية كانجانا رانوت بقوات بلادها الجوية، بعدم قامت بتنفيذ ضربة على معسكرات في باكستان الثلاثاء 26 فبراير، تم خلالها تدمير مركز تدريب لبعض الجماعات، وقد أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين في هذه العملية.

وجاء الهجوم الجوي الهندي بعد أيام من حادثة مقتل أكثر من 40 فرد من الجيش الهندي في هجوم انتحاري بموقع بولواما Pulwama في كشمير، الذي وقع في 14 فبراير 2019، وكان مشاهير بوليوود الأوائل في الرد والمساندة ومن بينهم، نجمة Manikarnika التي تحدثت حصريا لـ Pinkvilla.

قالت كانجانا، بحسب الموقع الترفيهي: “نحيي القوات الجوية الهندية على قيامهم بالضربة كالأبطال، وأشكر رئيس الوزراء الموقر لاتخاذ إجراءات حاسمة، حربنا ضد الإرهاب قد بدأت”.

وذكرت رانوت أيضاً أن العملية العسكرية تعد خطوة كبيرة من رئيس وزراء الهند لاتخاذ إجراءات حاسمة بعد الهجوم الإرهابي على الجنود، وأعربت أيضا عن أن ما جرى على أرض الواقع، يبعث برسالة واضحة مفادها أن من يحاول النظر إلى الهند بنوايا خاطئة، سيقابل بالرد المناسب.

في سياق مختلف، تضج قاعات السينما في الوقت الحالي، بصيحات الإعجاب والثناء على أداء رانوت بعد عرض فيلمها الجديد Manikarnika، الذي استطاع تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.