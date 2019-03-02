الممثلة الهندية تانوشري دوتا تلقي تفضح التحرش الجنسي في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المقرر أن تقود ممثلة بوليوود تانوشري دوتا، حاملة شعلة حركة #MeToo الهندية، مبادرة جديدة تتعلق بالمساهمة في تسليط الضور على الاستغلال الجنسي في مكاتب المنتجين والمخرجين في بوليوود.

خلال مقابلة مع صحيفة mid-day الهندية، قالت دوتا إنها بصدد تقديم وإنتاج فيلم قصير بعنوان ” الإلهام”، سيصدر في “اليوم العالمي للمرأة “، أي الثامن من مارس.

”الإلهام” فيلم يبرز عمليات الاستغلال الجنسي للقادمين الجدد والصاعدين في صناعة الترفيه. ونُقل عن تانوشري قولها “إنه يتعامل مع قضية الاستغلال المتعمد للقادمين الجدد من الشباب في مجال التمثيل، أو أي مجال آخر ليس لديهم مرشدين أو إرشادات”.

قالت الممثلة عن فيلمها القصير أيضًا: “لقد كتبت الحوار والسيناريو، وهي مستوحاة من رؤيتي وتفهمي لهذه المسألة. لقد كنت متحمسة لمواجهة الكاميرا بعد تسع سنوات لأن هذه المرة، لن تكن فقط للتسلية، ولكن أيضا لنقل الحقيقة ولابراز الأشياء المضللة والمؤسفة “.

الممثلة؛ التي تتخذ من نيو جيرسي في الولايات المتحدة مقرًا لها، كانت قد قامت بتصوير فيلمها القصير الذي أخرجه أتول بهالا خلال إقامتها في مومباي في العام الماضي.

كانت تانوشري قد ساهمت مؤخرًا في أعاد فتح قضيتها التي مر عليها عقد من الزمن ضد الممثل القدير نانا باتيكار في أثناء تصوير أحد الأفلام.