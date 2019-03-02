عامر خان يرقص في حفلة زفاف.. شاهد الفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

خلال حضوره لحفل زفاف أحد أصدقاءه من رجال الأعمال؛ رقص النجم الهندي الكبير عامر خان على وقع أنغام أغنيته الشهيرة ” Aati Kya Khandala “، حيث لا يزال العالم يتابع بفضول وشغف، احتفالات زفاف أكاش أمباني وشلوكا ميهتا، التي تقام بأحد الفنادق الراقية بسويسرا.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مشاركة الممثل أدار جاين لخان وهو يغني أغنية “سكاي فول أوف ستارز”لأغنية”كولد بلاي”.

حضر الحفل عدد كبير من كبار نجوم الفن منهم جاكلين فرنانديز، وفيديا بالان، وآرجون كابور، وماليكا أرورا، وأيان موكرجي، وكاران جوهار. رانبير كابور، علياء بهات.

لم يقتصر الحفل فقط على مشاهير السينما، بل ضم، نجوم الرياضة والمال والأعمال في الهند، بالإضافة لمشاركة مكثفة من القنوات التلفزيونية والصحف والمجلات المختلفة، في حفل زفاف إبن اغنى رجل أعمال في الهند، الذي أعد قائمة مأدبته الرئيسية الشيف الشهير نوبو ماتسوهيسا.

طبقا للتقارير المنشورة فإن احتفالات زفاف أكاش أمباني ابن رجل الأعمال الهندي الشهير موكيش أمباني، تقام في بلدة سان موريتز السويسرية ويحضرها ما يقرب من 300 من أصدقاء وعائلة العروسين، ومن المقرر أن يعقب حفل الزفاف، حفل استقبال ضخم تستضيفه عائلتي العروسين.