تكريم الممثلة تابو في مهرجان Indian Film Festival

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
سيتم تكريم الممثلة الهندية تابو الفائزة بجائزة وطنية في مهرجان الفيلم الهندي الذي يقام في لوس أنجلوس في أبريل القادم.
كانت تقارير قد أشارت إلى أن الدورة 17 من المهرجان المرموق، ستقام في الفترة من 11 أبريل إلى 14 أبريل في ريجال لوس لايف: مركز ابتكارات باركو في لوس أنجلوس.
وفي إعلان عن تشكيلة الأفلام والأنشطة الأخرى للمهرجان، قالت كريستينا مارودا، المديرة التنفيذية للمهرجان، في بيان: “لقد ناقشنا تكريم النجمة الهندية تابو لفترة طويلة، وشعرنا أن هذا العام هو الوقت المناسب”.
واضافت: “عملها وشخصيتها تجسد كل أهداف المهرجان، كونها شجاعة ومتعددة الجوانب ومستقلة في الروح، وغير راغبة في التنازل عن مبادئها الخاصة جداً، ورائعة في نطاق أدائها، وجميلة ببساطة، مع نصف تشكيلة المهرجان لعام 2019 من إخراج مخرجات، سيكون هذا احتفال الأقوى للنساء في السينما الهندية”.
في حين أن فيلم “تندو” الذي تم إصداره مؤخراً بطولة”تابو” سيكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان، فإن أعمال أخرى لمخرجات هنديات ستعرض أيضاً في المناسبات. مع عدة ميزات، ولقطات وأفلام وثائقية - سيتم عرض الأفلام بتسعة لغات.
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