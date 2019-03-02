بارنيتي شوبرا ضد استخدام البلاستيك حفاظا على البيئة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ناشدت الممثلة الهندية بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra المجتمع الهندي بالتوقف عن استخدام البلاستيك، وطالبت الناس بالقضاء على استخدامه من روتين حياتهم اليومية، بالإضافة إلى مساهمتهم بتقديم المساعدة في تحقيق معايير أفضل للصحة والنظافة والبيئة.

شوبرا التي تعد سفيرة المساعي الحميدة لحملة “بهتر” الهندية، تحدثت يوم الخميس 28 فبراير، عن الآثار الشديدة للبلاستيك، وقالت: “أنا من محبي المحيطات والغواصين، أقضي الكثير من الوقت تحت الماء ولا أستطيع أن أشرح لكم نوع التغيرات المرئية التي يمكن رؤيتها في المحيطات بسبب البلاستيك”.

وأضافت: “نأخذ زجاجة بلاستيكية واحدة ونرميها ولا نفكر في الأمر ثم تذهب تلك القمامة في مكان ما، لسوء الحظ، إنها تملأ محيطاتنا، نواجه الفيضانات كل عام لأن نظام الصرف الصحي يتضرر بشدة من الانسداد البلاستيكي “.

وفقا لممثلة “ناماستي انجلاند”، ينبغي إنشاء بديل للتحلل البيولوجي للبلاستيك، وتعتقد شوبرا أيضًا أن إحداث تغييرات بسيطة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

وتابعت: “أنا أبذل قصارى جهدي للتأكد من أنني لا أستخدم أي شيء ضار بالبيئة. حتى إذا رأيت أي شخص في مكان عام يرمي القمامة هنا وهناك، فأنا أؤنبهم”.

في سياق مختلف، كانت الممثلة الجميلة قد غردت مؤخراً عبر حسابها الخاص على تويتر نافية الشائعات التي ادعت أنها تخطط لعقد قرانها على صديقها شاريت ديساي.