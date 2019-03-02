نجم الأكشن فيديوت جاموال يكشف سر نجاحه في فيلمه Junglee

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشف الممثل الهندي فيديوت جاموال سر نجاحه في فيلمه الأخير، وقال إن مجموعة تمارين Animal Flow وهي بعض التمارين الدائرية البدائية التي تشبه تحركات الحيوانات، هي التي ساعدته على الشعور بالراحة في أثناء تصويره مع الحيوانات في فيلمه الجديد “Junglee”.

يقول الممثل الذي يتمتع بقوام ممشوق، وجسد قوي “إن تمرين “تدفق الحيوانات” هو شكل من أشكال التمارين البدائية الذي تنسخ تحركات الحيوانات المختلفة”. وفق ما نشره موقع mid-day الترفيهي الهندي.

وبحسب ما قاله مصدر مقرب من الممثل أيضا للموقع، “أمضى الممثل الوقت في مراقبة الحيوانات المختلفة وعاداتهم، وقد اجتهد جاموال في التعاون الممثل مع ثلاثة فرق مختلفة في جميع أنحاء العالم من أجل العمل في الفيلم.

وقال فيديوت في بيان ” الفن القتالي Kalaripayattu كالاريباياتو هو أحد التمارين التي شجعت الناس على التقاط سمات القوة والعاطفة والشخصية لمختلف الحيوانات الرائعة. كان من المدهش بالنسبة لي أن أتوسع في معرفتي عن Kalaripayattu من خلال ممارسة تمارين تدفق الحيوانات”.

وأضاف النجم “معظم التمارين التقليدية في الصالة الرياضية تقوي فقط عضلتين في وقت واحد.لكن التدريب كحيوان يتغلب على هذه الطريقة بشكل وظيفي لتحسين القوة والمرونة والتحكم في العقل”.

فيلم “Junglee” الذي يدور حول طبيب بيطري يعش حيوانات الغابة، من إنتاج فين جاين، ومن إخراج تشوك راسل، ومن المقرر إطلاق الفيلم في دور السينما في 5 أبريل.