صفاء سلطان تتلقى عطر يحمل اسمها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت النجمة الأردنية صفاء سلطان هدية فريدة من إحدى شركات العطور العربية، وهي عطر فاخر يحمل اسمها.

صفاء نشرت صوراً للهدية، ظهر فيها مجموعة عطور تحمل اسمها، داخل صندوق أنيق مطبوع عليه اسم الفنانة أيضاً، ومرفق بباقة ورد حمراء، وقد حرصت الممثلة على شكر شركة العطور، معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة في تعليق كتبت فيه: «شكاً كتير شركة جمر العود للعود والعطور المميزه وشكر خاص وكبير للصديق كمي على الهديه الرائعه والجميله يلي فرحتني جدااااً عطر مميز وبإسمي شرف الي الحقيقه كلكن ذوق... من الأشخاص الرائعيين يلي تعاملت معهن مع كل الحب والاحترام والتقدير الكن».

من ناحية أخرى، تواصل صفاء سلطان حالياً تصوير مسلسلها الجديد «الحرملك» الذي تشارك في بطولته أمام جمال سليمان، درة، جيني إسبر، باسم ياخور، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.