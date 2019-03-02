إلهام الفضالة ترتدي نفس فستان ديانا حداد.. من الأكثر أناقة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة إحدى المناسبات في الكويت بإطلالة خطفت أنظار الجميع.

الفنانة الكويتية تألقت في الحفل بفستان طويل واسع يتضمن الكثير من الألوان المختلفة، من توقيع دار adL التركية، وهو نفس الفستان الذي كانت قد ارتدته الفنانة اللبنانية ديانا حداد أوائل شهر فبراير القادم.

ونسقت الفنانة الكويتية الفستان مع بليزر أزرق وحقيبة زرقاء، بينما نسقته ديانا حداد مع حزام أزرق ، وقبعة وحقيبة وحذاء باللون البيج.

وكانت الفنانة إلهام الفضالة قد تلقت مؤخرا هدية باهظة الثمن من زوجها، استعرضت صورتها خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”.

إلهام كشفت عن الهدية، والتي كانت عبارة عن يخت كبير باللون الأبيض، واستعرضت صوره المنشورة في غحدى المجلات المتخصصة في اليخوت، لافتة إلى أنها ستختار لها اسم “لوما”.

الفنانة الكويتية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الهدية، وعبرت عن امتنانها لزوجهان بقولها: “مبروك علينا يا بوحمود”.

هذه الهدية الثمينة عرضت الفنانة الكويتية وزوجها لموجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموهما بالإسراف والبذخ.