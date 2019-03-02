عرفان خان يبدأ تصوير جزء جديد من HINDI MEDIUM

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نعلم جميعا أن نجم بوليوود عرفان خان قد أصيب مؤخرًا بورم سرطان الغدد الصماء العصبية وكان يخضع للعلاج في لندن، لكن الممثل عاد إلى الهند وكان هناك العديد من التقارير حول فيلم جديد من المقرر أن يوقع بطولته.

المخرج تيجو تيمانشو، الذي عمل مع عرفان خان في عدد من الأفلام مثل: charas، paan كشفت مؤخرا أن الممثل بخير وسوف يبدأ قريبا تصوير جزء جديد من فيلم HINDI MEDIUM وهو يُعد تكملة للفيلم الذي يحمل نفس الاسم.

وقال تيرمانشو في أثناء حديثه مع الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديكان كرونيكل” “لقد التقيت به بعد عودته إلى الهند.انه بخير تماما الآن وقال عرفان لي أنه سيبدأ تصوير مشاهد HINDI MEDIUM قريبا “.

وعندما سُئل السيد دوليا عما إذا كان يخطط أيضا لأن ينضم إلى فريق الفيلم مع عرفان خان مرة أخرى، قال المخرج “نعم، سنقوم بعمل فيلم قريبا.

كان الممثل الذي شارك في أعمال فنية عالمية، مثل فيلم “حديقة الديناصورات”، قد قضى عام كامل بالعاصمة البريطانية للعلاج من مرضه الخطير، بعد أن أعلن في بيان رسمي إصابته به، وإيقافه لجميع مشاريعه السينمائية حتى انتهاء من مرحلة العلاج.