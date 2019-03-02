كم تكلفة إطلالات ميجان ماركل في المغرب؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الأمريكية ميجان ماركل، بعدة إطلالات خلال زيارتها إلى المملكة المغربية، برفقة زوجها الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، واستغرقت الزيارة 3 أيام.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن تكلفة إطلالات ميجان ماركل خلال زيارتها للمغرب تقدربما يقرب من 110 آلاف جنيه إسترليني، خلال 3 أيام فقط مدة الزيارة.

الصحيفة أضافت، أن دوقة “ساسكس” ارتدت عدد كبير من قطع الثياب الفاخرة لكبار المصممين العالميين ، وعلى رأسهم دار أزياء “ديور”، التي قامت بتصميم القفطان الذي ارتدته ميجان خلال حفل استقبال في مقر السفير البريطاني، وهو التصميم الذي يعتقد أنه تكلف بمفرده 90 ألف جنيه إسترليني .

يشار إلى أن الثنائي الملكي، كانا قد اختتما زيارتهما إلى المملكة المغربية، بحفل شاي أقامه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في منطقة “سلا”، بالقرب من مدينة الرباط.

دوقا “ساسكس” زارا مركزا للفروسية وحضرا فعالية للطهو، والتقطا الصور مع عد كبير ممن رحبوا بهم، وخرجا في جولة في النادي الملكي للفروسية، المجاور للقصر الملكي، كما حضرا فعالية للطهو في فندق “فيلا ديز امباسادور”، قدم خلالها الطاهي موها فيدال.