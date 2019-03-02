شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صبحى: شخص ينتحل شخصيتى ويصدر آراءً هدامة للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد صبحى، أن شخصًا ينتحل شخصيته عبر موقع فيس بوك، ويصدر آراءً هدامة وقاتلة للمجتمع، يقصد من خلالها تدمير البلاد، وللأسف صفحته بها 11 ألف متابع من المخدوعين، ومنهم من تفاعل مع منشوراتها.

ونشر الفنان محمد صبحى، فيديو قال فيه إن هناك من ينتحل شخصيته ويصدر آراءً هدامة وقاتلة بالنسبة للمجتمع، موضحًا أنه لو لديه تلك الآراء لتحدث بها من خلال صفحته الرسمية الموثقة التى تحمل العلامة الزرقاء وبها 7 ملايين متابع.

وشدد صبحى، أن الشخص الذى ينتحل شخصية يقصد تدمير البلد وأنه يبلغ المسئولين عن الواقعة، وطالب جمهوره عمل "ريبورت" لوقف تلك الصفحة التى تحتوى على 11 ألفًا من المخدوعين والذين صدقوا بالفعل أنها صفحته الرسمية، وتفاعلوا مع منشوراتها.