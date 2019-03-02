شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أشرف عبدالباقى يعرض مسرحية "كلها غلط" فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر النجم أشرف عبدالباقى غدا الأحد إلى محافظة بورسعيد لعرض مسرحية "كلها غلط ..جريمة فى المعادى" على خشبة مسرح المركز الثقافى "أوبرا بورسعيد"، ومن المقرر العودة آخر الأسبوع الجارى، واستئناف عرضها على مسرح نجيب الريحانى بوسط البلد.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية "جريمة فى المعادى.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.