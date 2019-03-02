شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أجازة 8 أيام.. يسرا اللوزى تعود إلى تصوير مسلسل "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة يسرا اللوزى إلى تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" التى تشارك فى بطولته مع الفنان أمير كرارة بعد أجازة حوالى 8 أيام بسبب مشاركتها كرئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وتجسد من خلال العمل شخصية محللة نفسية، وهو من إنتاج شركة سينرجى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن بطولة أحمد عبد العزيز، هشام سليم، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك يسرا أيضا فى بطولة مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة، ومقررا عرضه فى رمضان أيضا، حيث تعد المرة الأولى التى تجمع يسرا وسلامة فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل، داليا مصطفى، حمزة العايلى، هادى الجيار، صبرى عبد المنعم، أية سماحة، مؤمن نور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.