شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يخوض تمارين صعبة ليظهر بطلاً خارقًا فى مسلسل هوجان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهوره مفتول العضلات فى "البوستر" الأول لمسلسل هوجان، المقرر خوضه فى السباق الرمضانى المقبل، كشف الفنان محمد إمام عن كواليس الاستعدادات والتمارين الرياضية القاسية التى خاضها للظهور بفورمة رائعة تتوافق مع العمل الدرامى.



البوستر الأول للمسلسل هوجان

ونشر محمد إمام، "فيديو" من كواليس الاستعدادات لمسلسل هوجان، وعلق قائلاً: "من الاستعدادات لمسلسل "هوجان".. كانت من أصعب أيام التمرين اللى عدت عليا.. بس كنت مصمم أقدم للناس شكل مختلف عن اللى متعودين عليه.. خصوصاً إن طبيعة دور "هوجان" جديدة تماماً على الدراما العربية".

وأضاف: "كنت بتمرن كل يوم.. وساعات مرتين فى اليوم.. وأيام كنت بصحى فى وسط النوم أتمرن.. ده غير التمرين قبل أو بعد التصوير.. بإذن الله هتشوفوا دور جديد ومختلف‼ ".





ويقدم محمد إمام فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.





مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.







