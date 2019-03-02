فيديو| تدريبات شاقة لمحمد إمام بسبب "هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

نشر الفنان محمد إمام فيديو لتدريبات شاقة كان يؤديها، بسبب مسلسله الجديد "هوجان"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وكتب إمام على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام: "من الاستعدادات لمسلسل هوجان، كانت من أصعب أيام التمرين اللي عدت عليا، بس كنت مصمم أقدم للناس شكل مختلف عن اللي متعودين عليه، خصوصا إن طبيعة دور هوجان جديدة تماما على الدراما العربية.

وأضاف: "كنت بتمرن كل يوم، وساعات مرتين في اليوم، وأيام كنت بصحى في وسط النوم أتمرن، ده غير التمرين قبل أو بعد التصوير، بإذن الله هتشوفوا دور جديد ومختلف".

مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة وصلاح عبد الله ورياض الخولي.