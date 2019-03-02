محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع"الخليج 365" أمس الجمعة عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بحوار مصممة التترات نوال، و 4 مناسبات واجه فيها محمد منير أحزانه بالغناء، وجانا دياب تكشف عن أولى أغنياتها بعنوان "Write or Die"، ورسائل نجوم الفن لـ" السقا" في عيد ميلاده الـ46..وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| هجوم على هنا شيحة ومحمد رمضان بسبب صورة و"منير" يعلق على حادث "محطة مصر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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