كارول سماحة في إسطنبول وياسمين صبري بالـ "كيرلي".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ديانا حداد نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وارتدت فيها فستانا كلاسيكيا طويلا. تامر هجرس نشر الفنان تامر هجرس صورة سيلفي التقطها لنفسه بجاب طائرة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ناردين فراج نشرت الإعلامية ناردين فراج صورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة. صبا مبارك شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصورة سيلفي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل"، وقد حازت علي إعجاب متابعيها. ماريتا الحلاني نشرت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية جيب أسود قصير.

كارلا حداد شاركت الفنانة كارلا حداد جمهورها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أحمر قصير. ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت "صبري" في الصورة بشكل جذاب ومميز، بشعر بني كيرلي. كارول سماحة شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بصورة في أثناء تواجدها في مدينة "إسطنبول"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء الخير". صبري فواز نشر الفنان صبري فواز صورة له داخل أحد المعابد الفرعونية، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام. أسما شريف منير نشرت أسما شريف منير صورة لها عبر إنستجرام، وظهرت بنظارة شمس سوداء وسط منظر طبيعي خلاب.

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