كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 01:32 صباحاً - بعد عودة النجم عرفان خان Irfan Khan الى الهند من رحلة العلاج التي كان يخضع لها في لندن نتيجة إصابته بسرطان الغدد الصماء العصبية، تحدثت العديد من التقارير عن فيلم جديد من المقرر أن يقوم ببطولته.



وكشفت تقارير مؤخراً أن عرفان بخير وسوف يبدأ قريباً تصوير جزء جديد من فيلم HINDI MEDIUM وهو يُعد تكملة للفيلم الذي يحمل نفس الاسم. تابعوا ايضا: إيشواريا راي ترفض العمل مع براد بيت والسبب الجرأة



وصرّح مخرج الفيلم تيرمانشو الى أحد وسائل الإعلام بالقول: "لقد التقيت بعرفان بعد عودته إلى الهند، انه بخير تماماً الآن وقال عرفان لي أنه سيبدأ تصوير مشاهد HINDI MEDIUM قريبا."



عندما سُئل تيرمانشو عما إذا كان يخطط أيضاً لأن ينضم إلى فريق الفيلم مع عرفان خان مرة أخرى، قال المخرج: "نعم، سنقوم بعمل فيلم قريبًا." تابعوا ايضا: كانجانا رانوت تخرج عن صمتها: من الخطأ ان يهاجمني كريش



يشار الى ان عرفان الذي شارك في أعمال فنية عالمية، مثل فيلم "حديقة الديناصورات"، كان قد قضى عام كامل بالعاصمة البريطانية للعلاج من مرضه الخطير، بعد أن أعلن في بيان رسمي إصابته به، وإيقافه لجميع مشاريعه السينمائية حتى انتهاء من مرحلة العلاج 5

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودته من رحلة العلاج. عرفان خان يبدأ تصوير جزء جديد من HINDI MEDIUM لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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