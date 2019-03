الأفلام السينمائية في دور العرض السعودية هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 01:32 صباحاً - في جدة سينما فوكس



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: إيه دوغز واي هوم A DOG’S Way Home



نوعه: دراما.



العرض مخصص للعائلة فقط.



اسم الصالة: العادية



اسم الفيلم: ذا ليغو موفي The Lego Movie



نوعه: رسوم متحركة.



العرض مخصص للعائلة.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: نادي الرجال السري ـ عربي.



نوعه: كوميدي.



العرض يشمل العائلات والرجال.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: ذا ميول The Mule



نوعه: جرائم.



العرض مخصص للعائلة.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: البدلة ـ عربي.



نوعه: كوميدي.



العرض مخصَّص للعائلة.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: جوني إنغليش سترايكس أغين



Johnny English Strikes Again



نوعه: كوميدي ـ أكشن.



العرض يشمل العائلات والرجال.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: ليلة هنا وسرور ـ عربي.



نوعه: كوميدي.



العرض يشمل العائلات والرجال.



اسم الصالة: صالة الأطفال.



اسم الفيلم: رالف برايكس ذا إنترنت Ralph breaks the Internet



نوعه: كوميدي.



العرض يشمل العائلة فقط.



اسم الصالة: العادية.



اسم الفيلم: المهراجا ـ عربي.



نوعه: كوميدي.



العرض مخصَّص للعائلة فقط.



اسم الصالة: IMAX



اسم الفيلم: كولد برسيوت Cold Pursuit



نوعه: أكشن.



العرض يشمل العائلة والرجال.



اسم الصالة: IMAX



اسم الفيلم: على أساس التفرقة الجنسية On The Basis Of Sex



نوعه: دراما تشويقية.



العرض مخصَّص للعائلة فقط.



فيلم الأسبوع:



ليلة هنا وسرور



هو فيلم مصري كوميدي يتشارك البطولة فيه الممثلان محمد إمام وياسمين صبري، وذلك بعد نجاح فيلمهما «جحيم في الهند». صدر الفيلم في موسم عيد الفطر 2018 وهو من تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر وإخراج حسين المنياوي. حقق الفيلم 35 مليون جنيه إيرادات. وفكرة الفيلم مأخوذة من الفيلم الأميركي «فارس ويوم» Knight and Day.



تدور الأحداث حول النصاب المحترف «رضا» (محمد إمام)، الذي يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى «سرور أبو الدهب»، ويتعرف على الفتاة «هنا» (ياسمين صبري) ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن «الموساد» يتعقَّبه لسرقة التمثال. في الوقت ذاته، يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو (فاروق الفيشاوي) ليسرق التمثال نفسه.



تعتمد خلطة نجاح فيلم «ليلة هنا وسرور» على أن المشاهد سيجد كل ما هو في حاجة إليه، فالمحبون للرومانسية سيجدون أنفسهم أمام قصة حب وخط رومانسي بين محمد عادل إمام وياسمين صبري تتخلَّله المفاجآت، ومن يحب الأكشن سيجده وبحرفية شديدة وإقناع تام وإتقان في الإخراج من خلال صورة جيدة للمخرج حسين المنياوي، وهناك أيضاً إنتاج سخي في الفيلم.



أخبار سينمائية



The Crew نجوم السينما يكشفون كواليسها



بعد عامين من التصوير، تستقبل دور العرض السينمائي فيلماً جديداً بعنوان The Crew أو «فريق العمل»، وهو أول فيلم مصري يكشف عن قرب خطوات صناعة الفيلم للمشاهد البسيط، بشكل سلس ودون أي تعقيدات، وإبراز أدوار المهمشين خلف الكاميرا.



الفيلم من بطولة يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى غابي خوري، وحيد حامد، مدحت العدل، تامر حبيب، شريف عرفة، هادي الباجوري وهشام نزيه، ومن إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري. وتتناول أحداثه مراحل العمل على الأفلام بأسلوب مبهر، منذ ولادة الفكرة، ومروراً بكتابة السيناريو، وجلسات العمل بين الممثلين والمخرجين، وطرح التصورات على الأوراق قبل أن تدخل إلى حيز التنفيذ والإنتاج. ويُبرز الفيلم تعاون هؤلاء مع صناع الديكور والملابس، ومديري التصوير والمصورين، ودور الفنيين وعمال البوفيه ومسؤولي الكارفانات وسائقي المعدات، مروراً بالمونتاج والخدع والغرافيك، والهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية، وكيفية تذليل العقبات، والحصول على تصاريح أماكن التصوير، انتهاءً بالتوزيع، وغير ذلك الكثير من الأمور التي تخفى على الجمهور.



جوائز روبرت بوش



2019 لأفلام لبنان وتونس ومصر



أعلنت مؤسسة روبرت بوش، أسماء الفائزين بجائزة الفيلم لعام 2019 خلال حفل أقيم في إطار «مواهب برليناله» خلال فعاليات الدورة 69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وحاز المخرج محمد صباح على جائزة أفضل فيلم روائي قصير عن «قلوب بلا مأوى» وهو إنتاج ألماني لبناني مشترك، وذهبت جائزة أفضل وثائقي إلى أبو زعبل 1989» وهو إنتاج ألماني مصري من إخراج بسام مرتضى، وإنتاج أنا بولستر وقسمت السيد.



ومُنحت جائزة أخرى إلى الفيلم الوثائقي اللبناني «هل تحبني» من إخراج لانا ضاهر، وإنتاج جاسبر ميلكيه ولانا ضاهر، وقدّمت لجان التحكيم تنويهاً خاصاً لصناع فيلم «فولاذ» وهو من إخراج التونسي مهدي هميلي وإنتاج ميشال بالاغيه ومفيدة فضيلة.



جائزة فيلم مؤسسة روبرت بوش تم إطلاقها عام 2013، وهي عبارة عن مسابقة وبرنامج تدريب على مدار العام يقدم ورش عمل مصممة خصيصاً للمواهب الناشئة من ألمانيا والعالم العربي والهدف هو توفير أول تجربة دولية مشتركة في مجال إنتاج الأفلام ودعمها وكذلك تعزيز فكرة التبادل الثقافي.



اخترنا لكم

فيلم



«عيش حياتك» أول تعاون مصري سعودي



اختارت شركة «رويال صن» للإنتاج والتوزيع السينمائي، تدشين أول تعاون فني بين السعودية ومصر في مجال السينما بإطلاق فيلم «عيش حياتك» الذي ينتمي لتصنيف «الكوميديا الرومانسية»، بمناسبة الاحتفال بيوم الحب، باعتباره «النموذج» الصالح لمخاطبة «الجمهور العائلي» في البلدين، حيث تمتزج مشاعر الحب البريء مع الضحكات الخالية من الألفاظ السوقية.



الفيلم بطولة نجم الكوميديا سامح حسين، والمطربة ساندي والنجوم إدوارد ومحمد نور ومها أبو عوف وسامية الطرابلسي وأحمد حلاوة وياسر الطوبجي، ومن إخراج تامر بسيوني وتأليف وسام حامد. وتدور أحداثه حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد وبالانضباط الشديد، ويعاني من آثار الطلاق وابتعاده عن ابنه الوحيد كريم. ومن خلال حملة دعائية تقوم بها الشركة، يتنقل ابراهيم وزميلته داليا بين أماكن عدة لتصوير حملة إعلانية باسم «عيش حياتك». وبنهاية الجولة، تتغير أحواله رأساً على عقب، فيقع في حب زميلته بعد الكثير من المواقف المضحكة.



إذا كنت شاهدت الفيلم، شاركنا التقييم على الخليج 365.نت sayidaty.net قسم سينما وتلفزيون



| سامح حسين من أبرز نجوم الكوميديا الجدد، فهل يصلح لتقديم الأدوار الرومانسية؟ (1-5)



| قدمت ساندي سابقاً دور الفتاة الجميلة الشقية، فما تقييمك لأدائها في الأدوار العاطفية؟ (1-5)



| برأيك هل تحتاج العائلات العربية للعودة إلى أفلام «السينما النظيفة» الخالية من العنف والألفاظ السوقية والمشاهد الجريئة أم تفضل استمرار مسيرة أفلام الإثارة والتشويق؟

