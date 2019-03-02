رسمياً.. عودة شيرين إلى لجنة تحكيم برنامج ذا فويس

كشفت تقارير صحفية لجنة تحكيم The Voice في موسمه الخامس، رغم أن مجموعة MBC لم تعلن بعد عن استعدادها لإطلاق موسم جديد.

وقالت التقارير المتداولة أن لجنة تحكيم The Voice في الموسم الخامس ستشهد عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى صفوف الحكام، لتجلس بجوار كلاً من النجمتين أحلام وإليسا.

وأخذت بعض الصفحات الداعمة لشيرين عبد الوهاب، تؤكد خبر انضمامها إلى صفوف ذا فويس من جديد، وأن البرنامج سيكون مع أحلام وإليسا ليتبقى مقعد لم يتبين بعد هل سيكون من نصيب الفنان عاصي الحلاني أم محمد حماقي؟

تفاعل الجمهور مع التسريبات التي ضربت برنامج The Voice فأكد البعض أن لجنة التحكيم على هذا المنوال جيدة، متمنين أن يكون القيصر كاظم الساهر هو صاحب المقعد الرابع، بينما وجد أخرون أن اللجنة في حاجة لتتكون من نجمين ونجمتين فوجود 3 فنانات دفعة واحدة يحتاج لتعديل.

ولم تعلن مجموعة mbc عن استعدادها لانطلاق برنامج “ذا فويس” من الأساس، حيث يشاع أن برنامج “Arab Idol” هو الذي سيتم انطلاقه مع نهاية العام الجاري.

وكانت شيرين عبد الوهاب كشفت خلال وجودها في برنامج “تخاريف”، أنها لا تمانع العودة إلى لجنة تحكيم “ذا فويس” إذا تم التفاوض معها، كما أشيع أن الفنانة أحلام سوف تترك مقعدها في برنامج اراب ايدول لتحل محلها الفنانة نوال الكويتية.

وحتى الآن لم يتم تأكيد أسماء أعضاء حكام ذا فويس بشكل رسمي، ليظل الأمر محض تسريبات غير مؤكدة.