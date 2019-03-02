تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم من برنامج “صولا” الذي كانت تقدمه الفنانة أصالة واستضافت فيه الفنانة شيرين والموزع أحمد إبراهيم.
وظهرت شيرين في الفيديو تسأل الموزع أحمد إبراهيم متى سوف يقدم لها دبل الزواج، لترد عليها أصالة بسرعة: “أدبحك وأدبحه.. دا متزوج قريبتي”، وهو ما يؤكد غضب أصالة من زواج أحمد وأنغام وحقيقة ما تردد من مقاطعتها لها، وذلك لصلة القرابة التي تربط أصالة بزوجة أحمد الأولى إذ إنها ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أصالة لأحمد إبراهيم قبل زواجه من أنغام: أدبحك لو فكرت تتجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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