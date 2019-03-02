فوجئت الفنانة بلقيس فتحي أثناء اندماجها في الغناء بحفل زفاف، بواحدة من فتيات الأمن تمنع المدعوات من تصوير العروس، مما تسبب في ارتباكها لحظة غنائها.
وعلقت بلقيس فتحي على المقطع قائلة: “لما تندمجين بالغنا وتجيك واحدة من بنات الأمن تخرب لك الفيديو علشان تمنع تصوير المعازيم للعروس في القاعة.. أكثر فيديو قتلني ضحك.. البنت اللي خربت الفيديو أقولها روحي الله يزوجك وجعلك بتوائم
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بلقيس فتحي: تروي موقفاً غريباً تعرضت له بحفل زفاف.. وتعلق: أكثر فيديو قتلني ضحك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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