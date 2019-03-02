في ذكري وفاة "حميدة بنت الريس حنفي"..تعرف علي مسيرة زينات صدقي

تحل غدًا السبت ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقي، التي تعتبر أبرز والمع نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، حيث استطاعت أن تحفر أسمًا كبيرًا في عالم الكوميديا فترة الستينات من القرن الماضي، وكانت دائمًا يسُند إليها الأدوار الكوميدية وبنت البلد والمرأة سليطة اللسان والخادمة.

ولدت الفنانة زينات صدقي في محافظة الإسكندرية تحديدًا حي الجمرك في 4 مايو عام 1912، وكان اسمها الحقيقي زينب محمد مسعد قبل دخولها مجال الفن، بدأت مشوارها الفني بالعمل كمغنية في بعض الفرق الفنية، ولكن الانطلاقة الحقيقية

عندما عرض عليها الفنان نجيب الريحاني تجسيد دورًا في مسرحية له.

عملت مع كبار الفنانين في تلك الحقبة منهم يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي، وصل عدد الأفلام التي شاركت في بطولتها إلى أكثر من 400 فيلم.يذكر منها "تحيا الستات، بين نارين، جمال ودلال،قصة غرام،شهر العسل، كازينو اللطافة، أحلاهم،نداء القلب، تحت السلاح، شبح نص الليل، عروسة للإيجار،هدمت بيتي،الدنيا بخير".

بعد مشوار حافل من البهجة والضحك التى رسمتهم على أوجه الجمهور وصلت إلى حالة صعبة و أخذت أضواء الشهرة تنطفى عنها حيث أصيبت بماء على الرئة واضطرت إلى بيع أثاث بيتها حتى تحصل على الطعام، إلى أن كرمها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1976 كما قرر منحها معاش شهري، لكنها لم تحصل عليه سوى ثلاثة أشهر فقط وبعدها فارقت الحياة.

زواجها

تزوجت مرتين الأولى من طبيب لكن كانت قبل دخولها إلى عالم الفن، أما الزيجة الثانية فكانت من لواء في الجيش وانتهت بالانفصال.

وفاتها

رحلت عن عالمنا في 2 مارس عام 1978، عن عمر يناهز 65 عام تاركة خلفها إثر حافل من البهجه والسعادة في مجمل أعمالها.