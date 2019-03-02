كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم “Hellboy”

متابعة-سنيار: أصدرت ” Lionsgate “العرض الدعائي الجديد لفيلم “هيل بوي” المرتقب.

يروي الفيلم قصة البطل الخارق “هيل بوي”، العالق بين عالمين متنافرين: العالم الفائق للطبيعة، والعالم البشري اﻹعتيادي، حيث يدحل هذه المرة في صراع مفتوح مع ساحرة من العصور البائدة أقسمت على الانتقام وعلى تدمير الجنس البشري بأكمله.

الفيلم من إخراج نيل مارشال وبطولة ديفيد هاربر، أيان ماكشين، دانييل داي كيم، صوفي أوكونيدو، بينيلوب ميتشل، وتوماس هادن شيرش.

Hellboyيصل إلى دور السينما في 12 أبريل 2019.