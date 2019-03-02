الجزائر.. ألآلاف يطالبون بوتفليقة بالرحيل وطائرته تعود من جنيف بدونه!

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كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 12:51 صباحاً -
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
قال شهود إن الشرطة الجزائرية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة، قرب القصر الرئاسي في وسط العاصمة الجزائرية، مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.
ووقعت الاشتباكات قبيل انتهاء احتجاج على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في انتخابات تجرى في أبريل/نيسان.
في هذا الوقت، كشف مصدر جزائري رسمي، أن طائرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عادت للبلاد من دونه.
وبحسب “يورونيوز” فإن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى 3 مارس آخر موعد لتقديم أوراق الترشح
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