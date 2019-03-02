محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد حلا شيحة

كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 12:51 صباحاً -

احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد زميلته في مسلسل “زلزال” الفنانة حلا شيحة وذلك اثناء تصوير المسلسل. ونشرت هنادي مهنا صورة مع محمد رمضان وحلا شيحة والمخرج إبراهيم فخر وهم يقطعون كعكة تحمل صورة حلا. وقدمت هنادي مهنا التهنئة لحلا شيحة والمخرج إبراهيم فخر أيضا والذي تزامن احتفاله بعيد ميلاده معها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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