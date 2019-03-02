شهر راحة إجبارية لمحمد حماقي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: اضطر الفنان محمد حماقي للاعتذار عن ارتباطاته الفنية على مدار شهرٍ كامل بسبب مشكلة كسر القدم التي يعاني منها خلال الفترة الحالية. حيث أنه خضع لجراحة فيها من أجل تركيب شرائح مثبتة للعظم بعد أن كسرها خلال مباراة ودية لكرة القدم.

ولقد طالبه الأطباء بضرورة الخضوع للراحة التامة في المنزل وعدم الحركة كثيراً. علماً أنه يحتاج لكرسي مدولب للخروج من المنزل. الأمر الذي سيجبره على الإعتذار عن حفلات كان يُفترَض أن يقوم بإحيائها خلال الشهر الجاري بعد أن طرح ألبومه قبل أسابيع. إلا أنه سيستغل فترة توقفه لاختيار الأغنية التي سيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب حالما يتمكن من السير على قدمه مجدداً.

