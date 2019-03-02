شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف سرا عن والده فى عيد ميلاده العام الحالى.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رسالة رقيقة، هنأ المطرب مصطفى قمر والده بعيد ميلاده، والذى يتصادف ولادته فى سنة كبيسة وتحديدا فى 29 فبراير، حيث لا يتكرر إلا كل أربعة سنوات، الأمر الذى شاركه مع جمهوره.

ونشر المطرب مصطفى قمر، صورته برفقة والده، وعلق قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يابابا ربنا مايحرمنا منك أبدا ".



مصطفى قمر

وأضاف: "على فكرة يابابا أنا مش حاجيب هدية السنة دى طبعا أنت عارف ليه علشان عيد ميلادك ٢٩ فبراير والسنة دى ماجاش".

يذكر أنه لا يأتى يوم 29 فبراير إلا مرة واحدة كل عام، حيث يعتمد العالم على التقويم الجريجورى الذى يقيس العام ليكون 365 يوما لدوران للأرض حول الشمس، إلا أن مدار الأرض يحتاج إلى 365.24 يوم لاستكمال مداره الشمسى، وهو ما يستدعى وجود هذا اليوم مرة كل أربعة أعوام.

Advertisements