شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. محمود المليجى قدم 18 فيلما فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمود المليجى "شرير الشاشة" أو "أنتونى كوين الشرق" ابن قرية مليج بمحافظة المنوفية، انضم فى بداية عقد الثلاثينيات إلى فرقة فاطمة رشدى، وكان مغمورًا في ذلك الوقت، والتحق بمسرح رمسيس ليعمل "ملقن" فى البداية، ثم احترف التمثيل لتكون له مدرسته الخاصة فى التقمص، ويصبح قاسما مشتركاً لكل الأعمال الناجحة، خاصة أدوار الشر التى برع فى تقديمها، رغم اجتماع رأى كل زملائه فى المجال الفنى بأنه أطيب إنسان بعيداً عن الشاشة.

شكل المليجى مع زميل مشواره فريد شوقى ثنائيا ناجحا فى السينما المصرية، فهو أكثر الممثلين ضربا من فريد شوقى، ويقول المليجى فى أحد البرامج التيفزيونية "الجمهور لما بيقابلنى بيهزر معايا ويهددنى بوحش الشاشة".

يعد الفنان الكبير الراحل محمود المليجى أحد أهم نجوم الشاشة العربية، الذين تميزوا بأداء أدوار الشر، فضلا عن أنه يعد أكثر الذين قدموا كما هائل من الأفلام فى عام واحد، ونستعرض من خلال التقرير التالى أفلام المليجى خلال عام 1954.

1 ـ فيلم "الوحش"، إخراج صلاح أبو سيف بطولة محمود المليجى، أنور وجدى، سامية جمال.



فيلم الوحش

2ـ "دلونى يا ناس" من إخراج السيد زيادة بطولة محمود المليجى، علوية جميل، توفيق الدقن، محمود شكوكو.



فيلم دلوني يا ناس

3ـ "نور عيونى" إخراج حسين فوزى بطولة نعيمة عاكف، كارم محمود وزينات صدقى.



فيلم نور عيوني

4ـ "الناس مقامات" إخراج السيد زيادة وبطولة شكرى سرحان، هند رستم ومحمود المليجى.



فيلم الناس مقانات

5ـ "رقصة الوداع" من إخراج عز الدين ذو الفقار، بطولة سامية جمال، عماد حمدى، ومحمود المليجى.



فيلم رقصة الوداع

6ـ "أبو الدهب" إخراج حلمى رفلة بطولة فريد شوقى، هدى سلطان ومحمود المليجى.



فيلم أبو الدهب

7 ـ "الأستاذ شرف" إخراج كامل التلمسانى، بطولة أنور وجدى، سميرة أحمد، محمود المليجى.



الفنان محمود المليجي

8 " إنسان غلبان" إخراج حلمى رفلة، بطولة إسماعيل يس، محمود المليجى، عايدة عثمان.

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فيلم انسان غلبان

9 ـ "فتوات الحسينية"، إخراج نيازى مصطفى، بطولة فريد شوقى محمود المليجى هدى سلطان.



فيلم فتولت الحسينية

0 1ـ" تاكسى الغرام"، من أخراج نيازى مصطفى بطولة عبد العزيز محمود، هدى سلطان ومحمود المليجى.



فيلم تاكس الغرام

11 ـ "المال والبنون"، إخراج إبراهيم عمارة، بطولة محسن سرحان، زهرة العلا، محمود المليجى.



فيلم المال والبنون

12 ـ "خليك مع الله"، إخراج حلمى رفلة، بطولة محمود المليجى، إسماعيل يس ونادية رياض.



فيلم خليك مع الله

13 ـ "كدت أهدم بيتى"، إخراج أحمد كامل مرسى، بطولة محسن سرحان، سميحة أيوب، محمود المليجى.



فيلم كدت اهدم بيتي

14 ـ "يا ظالمنى"، إخراج ابراهيم عمارة، بطولة حسين صديق، صباح، ومحمود المليجى.



فيلم يا ظالمني

15ـ "المجرم" إخراج كمال عطية بطولة شكرى سرحان وسميرة أحمد ومحمود المليجى.



فيلم المجرم

16 "الملاك الظالم" إخراج حسن الإمام، وبطولة كمال الشناوى، فاتن حمامة، محمود المليجى.



فيلم الملاك الظالم

17 ـ "الحياة الحب" إخراج لطفى نور الدين، وبطولة يحيى شاهين، ليلى مراد، محمود المليجى.



فيلم الحياة الحب

18ـ "وعد"، إخراج أحمد بدرخان، من بطولة مريم فخر الدين، عدلى كاسب، عزيزة حلمى، وشارك المليجى، قصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر.