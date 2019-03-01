فقد البصر بشكل مؤقت وكاد أن يموت بسبب ورد النيل.. حكايات المشاهد الخطرة لـ"السقا" في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحل اليوم 1 مارس عيد ميلاد الفنان أحمد السقا، واحد من أكثر الفنانين تواجدا على الساحة الفنية، ولد عام 1973 في عائلة فنية، والده رائد فن العرائس صلاح السقا، وجده لوالده هو الفنان عبده السروجي.

في فيلم "على جثتي" للفنان أحمد حلمي، كان هناك مشهد كامل ظهر فيه السقا، كان مصنوعا بشكل هدف الإضحاك من أن السقا يعرض نفسه للخطر بسبب مشاهد الأكشن، وبالرغم من الهدف الكوميدي للمشهد، فإنه السقا تعرض للخطر مرات متعددة وكاد أن يموت في أكثر من مشهد بسبب تنفيذه لها بنفسه. ونرصد لكم في هذا التقرير مشاهد خطيرة للفنان أحمد السقا تسببت في إيذائه أو سبب فيها أزمات لزملائه في العمل.

هروب اضطراري

قال الفنان أحمد السقا إنه تسبب في كسر فك الفنان أمير كرارة، خلال مشهد ضرب بعضهما البعض "هروب إضطراري"، وتم نقله للمستشفى فورا.

تيمور وشفيقة

تدور أحداث فيلم " تيمور وشفيقة" في إطار قصة حب قوية تنشأ بين تيمور "أحمد السقا"، الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسؤولين وشفيقة "منى زكي"، التي تصبح وزيرة، ويكون ظابط الحرسات هو الشخص نفسه، الذي تحبه، ويحدث بينها خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب.

في المشهد الأخير من فيلم "تيمور وشفيقة" كاد الفنان أحمد السقا أن يموت بسبب مشاهد الأكشن، التي أداها في أوكرانيا، ولكن تم إنقاذه بسرعة بعد قفزه من أعلى المبنى في الفيلم.

تيتو

حكى الفنان أحمد السقا، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه قفز في النيل في فيلم "تيتو" بسبب رفض الدوبلير الأجنبي تأدية ذلك، وقال إنه نفذها 3 مرات، وفي القفزة الثانية كاد أن يموت بسبب التفاف ورد النيل حوله، حتى إن شقيقته وصل لها خبر وفاته في هذا المشهد.

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إبراهيم الأبيض

قال الفنان أحمد السقا مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" أيضا: "مخرج الفيلم مروان حامد، قرر الاستعانة بتكنيك جديد لتصوير مشهد احتراقي من خلال بدلة حديثة من فرنسا"، لافتا إلى أنه قرر أن يقوم بهذا المشهد بنفسه رغم رفض المشاركين معه في الفيلم، ومنهم الفنان محمود عبد العزيز.

وتابع السقا، خلال شرحه لمشهد حريقه في فيلم "إبراهيم الأبيض"، أن الشخص الفرنسي الذي تم الاستعانة به، حتى يشرح له كيفية ارتداء البدلة ظل يحذره من خطورتها، وبدأ يشرح له أن هذه البدلة تقوم بعزل النار لمدة 11 ثانية فقط، وأن لها نتائج سلبية للغاية تصل لتعريض من يرتديها للموت بنسبة 25%.

السقا يحكي عن إبراهيم الأبيض في "أنت حر"

مافيا

تعرضت حياة الفنان لأحمد السقا للخطر في عدة مشاهد بفيلم "مافيا"، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي في أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق، وقال السقا في حواره لبرنامج "صاحبة السعادة" إن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد.

فيلم الجزيرة

قال الفنان أحمد السقا إن صعوبات فيلم الجزيرة تتمثل بالنسبة له في الخوف من تناول شخصية الصعيدي في السينما، موضحًا أنه كاد أن يفقد عينه بسبب الفيلم الجزيرة ودخل مستشفى العيون الدولي في الدقي بعد إصابته بإصابة خطيرة في عينه.

ورقد الفنان بلا حراك لساعات مع منع الأطباء الزيارة عنه، إذ أصيب، وفقا للطبيب المعالج بانفجار في مقلة العين، نتج عنه نزيف في الخزانة الأمامية وفقدان مؤقت للبصر، وتمكن الأطباء من إيقاف النزيف عن طريق 8 غرز جراحية.