هكذا هنأت ميرهان حسين والدها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ميرهان حسين والدها المهندس حسين بسيوني بعيد ميلاده، ووجهت له رسالة حب، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام". ونشرت ميرهان صورة لوالدها في شبابه، وعلقت باللغة الإنجليزية قائلة: "أملك الشعور بالأمان وأنا بين يديك".

يذكر أن ميرهان حسين تشارك في مسلسل "علامة استفهام"، بطولة الفنان محمد رجب، هيثم أحمد زكي، عبدالرحمن أبو زهرة، إدوارد، كوكي، العمل من تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش.

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