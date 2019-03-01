بعد وفاته.. 10 معلومات عن الموسيقار "أندريه بريفين" فاز بالأوسكار 4 مرات وودي اَلن تزوج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا، مساء أمس الخميس، الموسيقار وقائد الأوركسترا الأمريكي من أصل ألماني، أندريه بريفين عن عمر يناهز الـ90 عاما، وصدر الخبر في بيان رسمي من قبل مديرة أعماله، ليندا بيتركوفا، التي أعلنت عن رحيله في مسكنه بمدينة مانهاتن الأمريكية بعد صراع مع المرض.

ويعد أندريه، هو أحد عمالقة الموسيقي العالميين، وفاز بـ4 جوائز أوسكار، إلى جانب العديد من الجوائز العالمية منها فوزه بـ10 جوائز جرامي، وله العديد من المشاركات السينمائية المميزة طول مسيرته الموسيقية الضخمة.

ولد بريفن في برلين عام 1929، لعائلة من المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية، ونشأ بمدينة لوس أنجلوس، وفي عام 1967 أصبح قائد أوركسترا للمجموعة الموسيقية "هوستن سيمفوني"، وشارك أندريه بكتابة العديد من المقطوعات الموسيقية لأشهر الأعمال بفترة الستينيات وبداية فترة السبعينيات منها "The Fortune Cookie" عام 1966، وفيلم الموسيقي "Thoroughly Modern Millie" عام 1967.

وإليكم 8 معلومات عن الموسيقار الراحل أندريه بريفين:

1- رشح أندريه بريفين لجائزة توني المسرحية عام 1970 لمعزوفته الموسيقي لمسرحية بعنوان "Coco".

2- تم تجسيد شخصيته على شاشة السينما من قبل الممثل الأمريكي، روبرت لوبون، بأحداث فيلم "Love and Betrayal: The Mia Farrow Story" عام 1995.

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3- تم تنصيبه بلقب فارس من قبل الإمبراطورية البريطانية عام 1996 لإسهاماته الموسيقية.

4- شقيق مخرج الأفلام الألماني، ستيف بريفين، الذي وافته المنية عام 1993.

5- تزوج المخرج العالمي، وودي آلن، ابنته، وكانا على علاقة قوية.

6- ولد أندريه بريفين في 9 إبريل عام 1929 بألمانيا.

7- اسمه بالكامل هو أندرياس لودويج بريفين.

8- ترشح لـ11 جائزة أوسكار وفاز بـ4 منها وكانت أولى جوائزه عن فيلم "Gigi" عام 1958، وفاز بها للمرة الثانية عن فيلم "Porgy and Bess" عام 1959، وللمرة الثالثة عن فيلم "Irma la Douce" عام 1963، وللمرة الرابعة والأخيرة عن فيلم "My Fair Lady" عام 1964.