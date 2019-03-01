الظهور الأول لفلة الجزائرية بعد عملية تجميل صادمة

نشر الإعلامي اللبناني زاهي وهبي عدة صور عبر حسابه في ”تويتر“ خلال حضوره افتتاح فيلم ”دمشق – حلب“ في العاصمة بيروت، وكان من بين الحاضرات الفنانة فلة الجزائرية.

وشارك ”وهبي“ متابعيه بعدة صور مع فنانات، منهن الفنانتان السوريتان صباح الجزائري وكندة حنا، والفنانة فلة الجزائرية، والتي ظهرت لأول مرة في العلن بعد انتشار مقطع فيديو لها قبل يومين لعملية تجميلية أجرتها، وكان وجهها متورمًا.

وأثارت فلة آنذاك صدمة متابعيها، وهي ترقد على سرير داخل المستشفى ووجهها متورم ومنتفخ، فيما قالت مديرة أعمالها إن الفيديو يعود إلى 10 أيام على الأقل، وأن الفنانة الجزائرية أجرت عملية تصحيحية لتأثير عملية تجميلية سابقة.