بالفيديو جراف.. تعرف على أبرز محطات الفنان أحمد السقا

يحل اليوم 1 مارس ذكري ميلاد الفنان أحمد السقا، الذي يعد واحد من أكثر الفنانين تواجدًا

على الساحة الفنية وأهم نجوم جيله، ويتميز بحبه الشديد لركوبالخيل، ولديه العديد من الأعمال الفنية، وأطلق عليه الجمهور لقب "فارس السينما".

ومن خلال هذا الفيديو، ترصد "بوابة الوفد" أبرز أعماله الفنية.

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شاهد الفيديو: