متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر النجم التركي بوراك أوزجيفيت أخيراً صورة مع شقيقته عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، فنالت عدداً كبيراً من علامات الإعجاب متخطية الـ 531 ألف إعجاب.
ورأى عدد من متابعيه أن شقيقته تشبهه إلى حد كبير وأنهما لديهما الملامح نفسها، معبّرين عن إعجابهم بجمالها.
وتجدون صورتهما مرفقة. ويشار إلى أن الممثل التركي الوسيم ينتظر مولوده الأوّل من زوجته النجمة التركية فهرية إفتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت برفقة شقيقته… فهل تشبهه؟ – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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