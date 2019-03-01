من هو الطفل الذي يعيش “حالة فوضى” ونشر صورته نادر الأتات؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات نجاح أغنيته الجديدة “حالة فوضى” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وعلى وقع الأصداء التي يتلقاها منذ إطلاق الأغنية، كشف نادر الأتات عن صورة من طفولته وكتب بتعليقه عليها: “مين كان بيقول إن هالصبي بصير في جواته حالة فوضى؟”.

صورة نادر الأتات أحدث ضجّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث انهالت عليه التعليقات من روّاد الإنترنت الذين نوهوا إلى عدم تغير ملامح وجهه مع مرور السنوات.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” هي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، ومن المقرر أن يصوّرها نادر الأتات على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا