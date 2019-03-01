هل ستضم بلقيس فردًا جديدًا إلى أسرتها؟ إليكم ما كشفته

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن النجمة بلقيس لن تكتفي بإنجاب طفل واحد. وهو ما أعلنته خلال حوار أجرته مع متابعيها من خلال خاصية Ask Me A Question عبر تطبيق “إنستغرام”.

وجاء ذلك ردًا على سؤال طرحه أحدهم وجاء فيه: “شو هوي الحلم اللي بدك تحققيه ولسه ما تحقق للآن وتمطحي له؟ نبغيك بزاف من المغرب”.

وأجابت: “أن يكون عندي أطفال زيادة بإذن الله”، مضيفة: “وأن أصبح فنانة عربية عالمية أوبرالياً، وتزيد شركاتي في مجال الأعمال، وأحبك إنت وكل أهل المغرب”.

وردّت على السؤال: “عندك خوات؟ لأن دايماً ما تجيبين طاري لهم نهائياً”، وكتبت: “نحن 3 بنات. أنا الوسطانية. خواتي بعيدات تماماً عن الشهرة والأضواء وكل واحدة لها حياتها الخاصة. ولذلك ما أتكلم عن عائلتي كتير”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الأعمال الفنية التي طرحتها بلقيس كانت أغنيتي “شوف لي حلّ” و”قالوا أشياء”.