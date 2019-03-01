فُلة الجزائرية تعودُ للتألق في أول ظهور بعد فيديو وجهها "المتورّم".. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة فُلة الجزائرية لأول مرة، بعد إجرائها عملية تجميل مؤخرًا، ونشرها مقطع فيديو بدا فيه وجهها متورمًا إثر خضوعها للجراحة.

وشاركتْ فلة في حفل افتتاح فيلم "دمشق - حلب" في العاصمة اللبنانية بيروت، والتقط لها عدد من الصور، تولّى الإعلامي اللبناني زاهي وهبي مهمة نشرها.

وبدت فلة متألقة في الحفل، إذْ ظهرت بإطلالة مميزة تُؤكّد نجاح العملية التجميلية التي أجرتها مؤخرًا، رغم التورم المُقلق الذي كان في وجهها، عقب انتهائها من الجراحة مباشرة.

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ونشر زاهي الصور عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وعلّق قائلًا: "خلال افتتاح عروض فيلم دمشق حلب في بيروت مع النجمات صباح الجزائري، فلة الجزائرية، كندة حنا".

وكانت فلة قد أثارت صدمة متابعيها، بعد نشرها فيديو وهي ترقد على سرير داخل المستشفى ووجهها متورّم ومُنتفخ، فيما قالت مديرة أعمالها إن الفيديو يعود إلى 10 أيام على الأقل، وأن الفنانة الجزائرية أجرت عملية تصحيحية لتأثير عملية تجميلية سابقة.