تكريم الفنانة زيزي عادل في حفل تتويج ملكة جمال الأناقة

أعلن محمود نجاح منظم مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant عن تكريم المطربة زيزي عادل في نهائي المسابقة بالموسم الرابع والتي تقام يوم السبت ٢ مارس بفندق رمسيس هيلتون وسيقدمها الإعلامي كريم أسامة.

"زيزي" سوف يتم تكريمها عن أغنية "الرجالة" التي طرحتها في منتصف فبراير الجاري، وحصدت 231 ألف مشاهدة على يوتيوب. وكان لجنة تحكيم المسابقة قد أختارت في الأيام الماضية ١١ فتاة تم تصفيتهم من بين العشرات لتمثيل ملكة جمال الأناقة بمصر والمشاركة في miss elegant، وسيتخلل الحفل ثلاث عروض أزياء لكل من المصممة سالي عمر والمصممة منة خليل والمصممة سهير علي.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائى للمسابقة يوم ٢ مارس المقبل بفندق هيلتون رمسيس، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

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