هنادي مهنى ومحمد رمضان يحتفلان بعيد ميلاد حلا شيحة وإبراهيم فخر

احتفل النجم محمد رمضان، وأبطال مسلسله الجديد "زلزال" مساء أمس الخميس، بعيد ميلاد مخرج العمل إبراهيم فخر، وأيضًا حلا شيحة الذى سبقته بيومين، وذلك داخل كواليس التصوير حيث تواجد رمضان وحلا شيحة وهنادي مهنى، وأحضروا التورتة واحتفلوا بميلاد فخر.

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، هنادى مهنى، مصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويسجل "زلزال" التعاون الثانى بين النجم محمد رمضان والمخرج ابراهيم فخر فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "ابن حلال" الذى خاض به رمضان أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، كما يعد "زلزال" العمل الأول الذى تقدمه حلا شيحة بعد اعتزال دام 12 عامًا.

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