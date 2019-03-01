حنان مطاوع وماجد المصري في ضيافة أمير كرارة

يقدم الفنان أمير كرارة، حلقة مميزة من برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "ON E"، مع كل من الفنان ماجد المصري والفنانة حنان مطاوع، مساء اليوم الجمعة.
ويكشف الفنانان خلال الحلقة قصة صعودهما في عالم الفن والمواقف الصعبة التى تعرضا لها وكيف تغلبا عليها، وأهم أعمالهما الفنية الفترة المقبلة.
برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة، الجمعة من كل أسبوع، عبر قناة "ON E"، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.
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