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شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Gravy Train تعيد إحياء أغنيات بينك فلويد فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى فرقة هيفى ترين "Gravy Train" سهرة غنائية فى ملكوت الفرقة العالمية بينك فلويد، عبر أجدد حفلاتها فى القاهرة، على أحد مسارح جاردن سيتى، مساء اليوم الجمعة.
وتعتبر Gravy Train من أجدد التجارب الموسيقية التى اقتحمت مجال الأندرجراوند والموسيقى البديلة حاليًا فى مصر، إذ لم تكمل فى عمرها الافتراضى سوى بضعة أسابيع، وجمعت فى تكوينها خمسة موسيقيين اعتادوا تجسيد حبهم لموسيقى الستينيات والسبعينيات على طريقتهم الخاصة، وتعتمد فى موسيقاها على إعادة إحياء أشهر أغنيات الفرقة العالمية بينك فلويد.
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