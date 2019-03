شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 أغانى من فيلم "Beauty And Beast" وقع فى حبها المشاهدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن Beauty And Beast، الذى طرح عام 1991، نجاحا كبيرا مع الجمهور، نظرا لأن الفيلم يدور في إطار عائلى وموسيقى مشوق، ويدور حول بيلا ووالدها الرجل العجوز الذى يدخل نفسه في مشكلة كبيرة، لكى يجلب لها وردة، وبسببها يحتجزه الوحش، وتنقذه بيلا، ومن ثم تنشأ قصة حب بين بيلا والوحش حتى يعود من جديد كما كان، أمير للقصر الذى يعيش فيه، هو وكل ممتلكاته التي سحرت معه.

وتم إعادة طرح الفيلم الذى مزج بين الممثلين والأنيمشن في عام 2017، وحقق إيرادات وصلت إلى مليار و 264 مليون دولار أمريكى، وكان من بطولة إيما واتسون، لوك ايفانز، إيما طومسون، وغيرهم، ومن إخراج بيل كوندون.

وتعلق الكثير من مشاهدى الفيلم بأغانى الفيلم الأصلى الذى طرح 1991، ولذلك نرصد لكم أحلى 5 أغانى من الفيلم، التي لايزال الكثيرين يستمعون إليهم إلى الان.

1 – Gaton

2 – Belle

3 - Something There

4 – Be Our Guest

5 - Tale as Old as Time