هانى عادل يروج لـ"جريمة الإيموبيليا" بالطب النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان هانى عادل، عبر حسابى الشخصى على موقع "إنستجرام" صورة له من دوره فى فيلمه الجديد "جريمة الإيموبيليا"، ليدعو الجمهور من خلالها مشاهدة الفيلم. وكتب هانى: "كلنا مرضى نفسين.. كلمة بنرددها كتير لبعض ولحد ما حقيقة.. بس لما يكون مرضك هو صوت جوالك بيكرهك وبيقولك قد ايه إنت محدش بيحبك، وإنك لما تنهي حياتك، لإنك سبب كل حاجه وحشة بتحصل فى العالم، صوت بيخوفك حتى من الأكل اللى بتاكله.. صوت مبيعملش أي حاجه غير أنه بيدمرك". وأضاف: "إنت متعرفش مريض الفصام (الشيزوفرنيا) بيحس بايه.. لو عندك فضول إنك تعرف اتفرج على جريمة الإيموبيليا دلوقتى فى السينمات".

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