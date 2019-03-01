المطربة ديلارا كازيموفا تصل شرم الشيخ وتجري بروفة استعدادًا لـ "مهرجان السينما الآسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وصلت المطربة العالمية ديلارا كازيموفا إلى شرم الشيخ، منذ قليل، قادمة من دولة أذربيجان، إذ من المقرر أن تحيي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، الذي يقام في الفترة من 2 حتى 8 مارس الجاري.

وحرصت ديلارا، فور وصولها، على إجراء بروفة حفل الافتتاح، المقرر إقامته غدا السبت على مسرح الحفل، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في المهرجان، وقدومها للمرة الأولى إلى مصر "هوليوود الشرق"، موضحة أنها كانت تتمنى القدوم منذ عدة سنوات، إلا أنه لم يكن هناك فرصة مناسبة، إلى أن تحقق حلمها أخيراً بالمجئ إلى مصر والاستمتاع بها، نظرا لكونها مقصد سياحي هام حول العالم، وتتمتع بأماكن خلابة.

وأضافت أنها ستحرص خلال الحفل على الغناء بموسيقى أقرب للأغاني العربية، التي ينسجم معها المصريون، معربة عن تحمسها الشديد للغناء أمام الجمهور المصري.