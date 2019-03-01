صورة| فريق عمل "زلزال" يحتفل بعيد ميلاد حلا شيحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة هنادي مهنا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من احتفال فريق عمل مسلسل "زلزال" بعيد ميلاد الفنانة حلا شيحة. وقد احضر فريق العمل تورتة كبيرة تحمل صورة حلا، وحضر الاحتفال محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، وهنادي مهنا. Advertisements يذكر أن حلا شيحة من مواليد 23 فبراير، ويمثل مسلسل "زلزال" باكورة أعمالها الفنية بعد عودتها للتمثيل. يذكر أن مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

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