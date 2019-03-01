الفن في أسبوع| وفاة فنان وتأييد حبس محمد رمضان وعملية جراحية لحماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بحبس الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف، ورامي مالك يفوز بالأوسكار، وأمير طعيمة يعتذر لجماهير النادي الأهلي، وغيرها..

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

تأييد حبس محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة السب والقذف

أصدرت محكمة جنح قسم الدقي، الأربعاء الماضي، حكمًا بتأييد حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 10001 جنيه وتعويض مدني .

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أحدهم بطل لـ"علاء الدين" وآخر اختاره كلينت إيستوود.. نجوم مصريون في هوليوود

للنجوم المصريين بشكل خاص والعرب بشكل عام نصيبهم من المشاركة مؤخرًا في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية لأكبر إنتاجات هوليوود.

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في بيان رسمي| أمير طعيمة يعتذر لجماهير النادي الأهلي

اعتذر الشاعر أمير طعيمة لجمهور النادي الأهلي في بيان رسمي له كشف عنه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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صورة| أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بخطاب رومانسي

نشرت الفنانة أنغام صورة من معايدة بخط يدها لزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، لتؤكد من خلالها حقيقة ارتباطها عاطفيًا من كتير من الشائعات حول هذا الأمر.

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بالفيديو| بعد فوزه بالأوسكار.. رامي مالك يتحدث العربية بالمؤتمر الصحفي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم المصري العالمي رامي مالك وهو يتحدث اللغة العربية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد إعلان جوائز الدورة الـ91، الاثنين الماضي.

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وفاة والدة نجم "مسرح مصر"

استقبل نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر، العزاء في والدته يوم الثلاثاء الماضي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وإليكم التفاصيل.

بـ"كانيولا" في كفه.. "عزالعرب" وأيتن عامر يكشفان عن مرض ابنهما

نشر مدير التصوير محمد عز العرب، زوج الفنانة أيتن عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة كشف من خلالها عن تعرض نجله "يوسف" البالغ من العمر خمسة أشهر لأزمة صحية.

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بعد 14 يومًا في "غيبوبة".. وفاة الفنان مصطفى الشامي

توفي، يوم السبت الماضي، الفنان القدير مصطفى الشامي عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت زوجته هبة بدر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

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أول تعليق من طارق النهري بعد الحكم عليه بالمؤبد

عبر المخرج طارق النهري عن صدمته بحكم المؤبد الذي صدر ضده السبت الماضي، في قضية أحداث مجلس الوزراء.. وإليكم التفاصيل.

تطورات الحالة الصحية لحماقي عقب خضوعه لجراحة

خضع النجم محمد حماقي لعملية جراحية دقيقة الأربعاء الماضي، في قدمه اليسرى، عقب تعرضه لكسر في القدم خلال مشاركته بإحدى مباريات كرة القدم مع عدد من أصدقائه.

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