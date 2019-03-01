فيديو| رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل أول تعاون لها مع عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن دورها في مسلسل "فالنتينو"، الذي يجمعها لأول مرة مع الزعيم عادل إمام، ومن المقرر عرضة ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وقالت رانيا، خلال لقائها في برنامج "MBC TRENDING"، الذي يعرض علي شاشة "MBC"، إنها تجسد دور "مدرسة رياضيات" في المسلسل، ولم تنجب أطفالا.

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وأضافت رانيا، أن مشاهدها تجمعها مع الزعيم عادل إمام الذي يملك المدرسة، والفنانة دلال عبدالعزيز التي تقوم بدور ناظرة المدرسة.

وتابعت رانيا: "كنت سأشارك عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، ولكني اعتذرت للزعيم بسبب حملي".

يذكر أن الزعيم عادل إمام بدأ تصوير مشاهده الأربعاء 30 يناير الماضي، في مسلسل "فلانيتيو"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.