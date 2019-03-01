بالصور| رسائل نجوم الفن لـ" السقا" في عيد ميلاده الـ46

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة"

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تهنئة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ46، الذي يحل اليوم الجمعة 1 مارس، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

إدوارد

ونشر إدوارد صورة للسقا على تويتر، وعلق قائلًا: "كل سنة وإنت طيب يا أبو ياسين".

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جمعتها بالفنان أحمد السقا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "كل سنة وإنت طيب يا أجدع وأطيب صاحب".

أحمد كرارة

هنأ الفنان أحمد كرارة، السقا بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام". ونشر "كرارة" صورة جمعته بالسقا، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا نجم يا محترم، وكل الناس بتحبك".

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دياب

نشر الفنان دياب صورة جمعته بالفنان أحمد السقا يهنئه بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق دياب: "كل سنة وإنت طيب يا أبو ياسين، وعقبال مليون سنة وصحة وسعادة ونجاح".

محمد علي رزق

هنأ الفنان الشاب محمد علي رزق صديقه الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

نشر "رزق" صورة جمعته بالسقا، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا أبو ياسين".

يذكر أن الفنان أحمد السقا من مواليد 1 مارس 1973، ولديه ياسين، حمزة، نادية، من زوجته مها الصغير.