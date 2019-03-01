تكريم «هالة صدقي» و«لطفي لبيب» و«العزولي» في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

أعلن المخرج مجدى أحمد على، رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية، تكريم النجمة هالة صدقى والفنان لطفى لبيب والناقد يوسف شريف رزق الله والمخرج الصينى شبة فيى وعلى الغزولى واسم الراحل حسن الإمام وسعاد حسنى، خلال الدورة القادمة وإهداء هذه الدورة لاسمها ومشاركة أكثر من 50 فيلمًا من 26 دولة آسيوية ما بين روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية.

وأضاف: لأول مرة يتم استحداث وإهداء ثلاث جوائز بالمهرجان وهى جائزة أحمد زكى لأحسن ممثل وجائزة سعاد حسنى لأحسن ممثلة وجائزة أحسن فيلم عربى

وقيمة كل منها 3 آلاف دولار، وأضاف: سيتم عرض فيلم «الفائق» وهو فيلم مصرى، خلال حفل الافتتاح وأن الصين ضيف شرف المهرجان.

وأكد مجدى أحمد أن الجانب الترفيهى الثقافى سيكون الغالب على المهرجان، ولذلك تمت دعوة العديد من الفرق الفلكلور والفنون الشعبية من الهند والصين. وأضاف: تشارك دول كثيرة بالمهرجان منها سوريا وإيران وأذربيجان وكازاخستان والصين واليابان وإندونيسيا والهند وماليزيا ولبنان وسوريا بجانب دول الخليج.

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وأشار رئيس المهرجان إلى أن هذه الدورة تعانى من القصور المادى وضعف دعم الدولة لذلك اعتمدنا على عدد من الرعاة.

وأضاف: اتفقنا مع وزارة الشباب على عمل ورشة سينمائية لـ150 شابًا ومنحهم جوائز تصل قيمتها لـ75 ألف جنيه. وسوف يشارك عدد من النجوم فى المهرجان كنوع من الدعم منهم يسرا منى زكى وشريف منير بجانب النجمة هالة صدقى ولطفى لبيب.

وأوضح أحمد على أن تغيير هوية المهرجان من السينما الأوروبية السينما الآسيوية، كنوع من الانفتاح الثقافى والسينمائى على وجه وثقافة جديدة وأن إدارة المهرجان استجابت لدعوة الدولة بعمل المهرجان بشرم الشيخ بعد تراجع السياحة كنوع من الدعم والتشجيع لشرم الشيخ مدينة السلام والجمال والسياحة فى العالم لعودتها الأضواء.